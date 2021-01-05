НАБУ вызывает на допрос экс-нардепа Кононенко

КИЕВ. 5 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает, как свидетеля на допрос 11 января экс-заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко", бывшего нардепа Игоря Кононенко в рамках дела о частной фирме "Аркона Газ-Энергия". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко, зарегистрированного по адресу: ул. Рейтарская, город Киев, и проживающий по адресу: ул. Радиальная, город Киев. Вам необходимо прибыть 11 января 2021 года в 10:00 к старшему детективу Национального бюро Третьего отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Коцюбе Олегу Павловичу по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в проведении допроса и других процессуальных действиях в уголовном производстве № 52018000000000182 от 2 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2020 года НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.) по искусственно заниженной стоимости. В результате государство не получило 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами.