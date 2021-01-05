ООС: с начала суток сохраняется "режим тишины"

КИЕВ. 5 января. УНН. На Донбассе с начала суток сохраняется "режим тишины", обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - отметила она.

Напомним, за минувшие сутки, 4 января, боевики пять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе.