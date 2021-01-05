В ВР хотят "премировать" по 100 тыс. грн лучших участников ВНО: зарегистрировали постановление

КИЕВ. 5 января. УНН. В парламенте зарегистрировали проект постановления о предоставлении по 100 тыс. грн премии от Верховной Рады для участников ВНО, получивших лучшие результаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Проектом постановления предусматривается введение с 2021 года тридцати премий Верховной Рады Украины по 100 тыс. грн для участников ВНО, которые показали самые высокие результаты на основе полного общего среднего образования.

Отмечается, что реализация проекта постановления потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины на 2021 год. Финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных расходов, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на соответствующий год, с учетом приоритетных направлений развития образования и науки.

Инициировали проект постановления глава ВРУ Дмитрий Разумков, глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак и другие народные депутаты.

Как сообщал УНН ранее, первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук с нардепами предлагают предоставлять стипендии детям, которые сдали ВНО на высокие баллы.

Напомним, что сегодня в Украине началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании, которая продлится до 19 января включительно.