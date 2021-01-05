Путин и Меркель провели телефонный разговор: обсуждали Украину и вакцину от COVID-19

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент России Владимир Путин и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование в Украине в контексте реализации минских соглашений и договоренностей в “нормандском” формате. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля, пишет УНН.

“Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования (как считают в Москве — ред.), прежде всего в контексте реализации минского „комплекса мер“ и договоренностей, достигнутых в ходе „нормандских“ саммитов”, — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили вопросы возможного совместного производства вакцин от коронавируса.

“Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран”, — добавили в Москве.

В Кремле добавили, что Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Напомним, что в начале декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, обсудили ситуацию в Украине и в Нагорном Карабахе, а также договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения двух стран по вакцинам от коронавирусной инфекции.