Дело убийства Шеремета: защита Антоненко считает, что "белорусские записи" должны проверить в Европе

КИЕВ. 5 января. УНН. Аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, нуждаются в тщательной проверке компетентных органов европейских стран. Об этом говорится в заявлении защитников обвиняемого Андрея Антоненко на сайте юридической фирмы, передает УНН.

"Информация, обнародованная Игорем Макаром, по приготовлению политического убийства Павла Шеремета КГБ Беларуси, требует тщательной проверки. Надеемся, это сделают компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы. Сторона защиты уже ведет работу в этом направлении", - говорится в заявлении.

Также в юридической фирме считают, что "белорусский след" с учетом политической позиции Павла Шеремета должен быть приоритетной версии расследования, особенно с учетом того, что убийство произошло 20 июля - в день первой инаугурации Александра Лукашенко в 1994 году - дата, которую тот, по данным СМИ, ежегодно неофициально празднует.

Также защита утверждает, исходя из имеющихся материалов, что ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась.

Напомним, ранее, 4 января, в сеть просочились записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

Так, Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России.

Позже Национальная полиция Украина заявила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

Также бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским правоохранителям аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, готов дать показания в Офисе Генпрокурора Украины.

Так, напомним, что 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Более года назад правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года, по данным стороны защиты, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.