Гражданина Латвии судят за участие в войне на Донбассе на стороне "ДНР"

КИЕВ. 5 января. УНН. В суде Видземского предместья Риги сегодня начнется процесс по делу жителя города Мадоны Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне боевиков так называемой "ДНР" на востоке Украины. Об этом сообщает портал Delfi, передает УНН.

Так, согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на Донбассе в период с февраля 2015 года по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли участвовал в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

По данным портала, судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за рубежом.

Сообщается, что, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

Как сообщал УНН, в июле 2020 года в Чехии начали рассмотрение дела гражданина Беларуси, которого обвиняют в активном участии в боях на востоке Украины на стороне боевиков, что квалифицируют как "террористическое нападение".