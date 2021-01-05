Иран наконец передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ: Киев готовит предложения

КИЕВ. 5 января. УНН. Накануне Нового года Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы пассажирского самолета МАУ под Тегераном. Информацию об этом УНН подтвердил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"(Отчет - ред.) передали вечером 31 декабря", - отметил Енин, добавив, что украинская сторона на данный момент "внимательно изучает и готовит замечания и предложения" к нему.

По словам дипломата, сам отчет комментировать пока рано.

Отметим, что по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, которые обнародовало ведомство, у Украины есть 2 месяца на комментарии и замечания к документу.

Напомним, 30 декабря Иран заявил, что завершил расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

Ранее Иран заявил, что передал Киеву окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в аэропорту Тегерана 8 января 2020 года.

Тогда в МИД Украины утверждали, что Иран не передавал никаких отчетов о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020-го. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января прошлого года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.