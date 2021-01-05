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Школы по Украине начали подключать к э-журналам и э-дневникам

Школы по Украине начали подключать к э-журналам и э-дневникам

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство образования и науки начало подключение школ по Украине к бесплатному сервису электронных журналов и дневников. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.

"После успешного тестирования модуля электронных журналов и э-дневников МОН начало активное распространение сервиса среди школ, еще не имеющих их в пользовании, на бесплатной основе", - сообщили в ведомстве.

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифровизации Артур Селецкий указал, что разработанный функционал модуля E-Journal на сегодня "является объективно компромиссным с учетом необходимости оперативного внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс во всех школах страны". "Те школы, которые сегодня уже применяют подобные коммерческие продукты, по желанию смогут и в дальнейшем пользоваться ими. Мы планируем построить их связь с системой АИКОМ, где будут аккумулироваться данные, в частности, об успешности обучения всех учащихся. Все остальные школы смогут получить бесплатный доступ к электронным журналам и консультационную поддержку по подключению сервиса и пользованию им", - отметил он.

Отмечается, что сервис довольно простой в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.

Родители в режиме онлайн в электронных дневниках, как указано, будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровне его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получать задания, следить за расписанием и тому подобное.

За первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключились более 100 школ.

"На данный момент Институт образовательной аналитики (государственное учреждение, которое осуществляет управление государственной системой АИКОМ - ред.) получил обращение от высших учебных заведений и профессионально-технического образования о желании использовать функционал государственных электронных дневников и журналов и работает над реализацией этой задачи", - добавили в МОН.

Напомним, в Украине запустили систему школьных э-журналов и э-дневников в конце декабря.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, школа
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