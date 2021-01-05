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Зеленский задекларировал более 4500000 грн роялти от "Квартала 95" и "киностолицей"

Зеленский задекларировал более 4500000 грн роялти от "Квартала 95" и "киностолицей"

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4589832 грн роялти от компаний"Квартал 95" и"киностолицей" . Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные в электронной декларации.

Так, 30 декабря 2020 Зеленскому компания “Квартал 95” перечислила роялти на сумму 4354832 грн, а “киностолицей” — 235 000 грн.

Напомним, 31 декабря 2020 года Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило доступ в Реестр деклараций после модернизации.

Как сообщалось, председатель Национального Банка Украины Кирилл Шевченко в декабря 2020 года заработал почти полмиллиона гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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