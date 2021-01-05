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Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

КИЕВ. 5 января. УНН. Кабинет министров на заседании принял ряд кадровых решений, в частности, назначив Артема Льозина заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"На сегодняшнем внеочередном заседании члены Кабмина проголосовали за:

• назначение Льозина Артема Сергеевича - заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
• увольнение Макарьяна Давида Борисовича - с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (в связи с переходом на другую работу).
• согласование назначения Петрушки Иштвана Шимоновича заместителем председателя Закарпатской ОГА", - написал Мокан.

Добавим, что сегодня во время заседания планировали рассмотреть вопрос ограничения продажи ряда групп товаров с 8 по 24 января, в связи с введением жестких карантинных ограничений.

Напомним, правительство назначило заместителей глав Госспецсвязи и Киевской ОГА.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, назначения
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