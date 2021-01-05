Кравчук рассказала, как карантин помог внутреннему туризму Украины

КИЕВ. 5 января. УНН. В 2020 году карантинные ограничения сыграли в плюс и украинцы стали открывать для себя украинские туристические маршруты. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"В своем предыдущем посте о кино в Украине я уже упоминала, что наша земля очень богата невероятными пейзажами и локациями для съемок. И в 2020-м украинцы также стали открывать их для себя как туристические маршруты. Вот так карантинные ограничения сыграли в плюс внутреннему туризму. Но все же мы верим, что очень скоро гостеприимство Украины смогут по достоинству оценить и иностранные туристы", - написала Евгения Кравчук.

Она отметила, что Государственное агентство развития туризма и Минкульт весь год работали для налаживания иностранного туризма. В частности, в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики был разработан и презентован проект Закона Украины "О туризме".

"Законодательство, которое имеем на сегодняшний день, не просто несистематизированное и имеет правовые пробелы, но и морально устаревшее и не может удовлетворить потребности туристического рынка современности. Профильный комитет законопроект рассмотрел и одобрил, и уже в феврале ждем его в зале для голосования за основу", - добавила депутат.

По ее словам, также наконец утвержден Порядок установления категорий гостиницам. Необходимость в этом была уже давно, и теперь мы сможем обеспечить качественный сервис всем путешественникам.

"В 2020-м были проведены многочисленные маркетинговые кампании по популяризации внутреннего туризма в Украине в каждой области с участием ведущих общественных деятелей и известных личностей. При поддержке Минкульта были созданы онлайн-маршруты для сельского туризма Village Routes... Взглянув на фото, вы удивитесь, какую красоту можно увидеть, не выезжая из страны. Плюс под каждым объектом подробно расписано, как там лучше провести время, на сколько ехать, где лучше заночевать или пообедать. Благодаря Владимиру Зеленскому был запущен проект Путешествуй по Украине, который призван открыть каждому все богатство туристических достопримечательностей, которые до этого были несколько обделены вниманием", - сказала Кравчук.

Напомним, в Украине презентовали проморолик о туристическом Чернобыле.