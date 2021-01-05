Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: правительство приняло решение

КИЕВ. 5 января. УНН. Кабинет министров одобрил законопроект о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создания соответствующего Межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Василия Мокана в Facebook.

"Вопрос национальной безопасности и выход Украины из структур СНГ. На сегодняшнем первом в новом году внеочередном заседании Кабмина был одобрен проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности", - отметил Мокан.

По его словам, законопроектом предлагается выйти из соглашения, совершенного 19 ноября 2010-го года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011-го года.

Он отметил, что представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках Соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

"Настоящее Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия Соглашения, урегулированы", - отметил представитель правительства в парламенте.

Это не первое соглашение в рамках СНГ, из которого выходит Украина.

Добавим, по данным МИД, в конце 2018 года - начале 2019 года Кабинет министров Украины денонсировал шесть соглашений Украины с СНГ, а после начала российской агрессии, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму.