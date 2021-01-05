Украинцам в Вашингтоне рекомендовали не ходить на демонстрации в поддержку Трампа

КИЕВ. 5 января. УНН. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне не участвовать в акциях протеста 5-6 января. Отметим, что именно в эти дни в Вашингтоне состоятся митинги в поддержку действующего президента страны Дональда Трапма, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в США в Facebook.

"В связи с официальными сообщениями об акциях протеста, которые должны состояться в столице США 5-6 января, Посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует обращаться в консульский отдел Посольства Украины.

Дипломаты также предоставили контакты: Горячая линия +1 (202) 322 2616, e-mail: [email protected]

Напомним, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер попросила поддержку Национальной гвардии США перед митингом в поддержку действующего президента страны Дональда Трапма, запланированным на 6 января, в день утверждения результатов президентских выборов в Конгрессе.

Ранее Трамп созвал масштабный митинг в день утверждения итогов выборов. Сторонникам Трампа запретили носить оружие на митинги в его поддержку.

Напомним, 14 декабря в Коллегии выборщиков США подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена.

Поэтому, новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.