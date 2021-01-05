Комиссия "Украина - НАТО": Кабмин поддержал изменения к разработке годовых нацпрограмм

КИЕВ. 5 января. УНН. Во время внеочередного заседания во вторник Кабинет министров Украины поддержал проект Указа Президента "О годовых национальных программах под эгидой комиссии "Украина - НАТО". Об этом написал в Facebook представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает УНН.

"Документом предусмотрено утвердить новое Положение о разработке годовых национальных программ под эгидой комиссии "Украина-НАТО" и оценке результатов их выполнения. Положением предусмотрено обновленный подход к формированию годовых национальных программ и совершенствование системы мониторинга ее выполнения органами государственной власти", - написал Мокан.

Кроме того, по словам нардепа, правительство приняло проект постановления "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 2 марта 2010 года №251", которым предлагается увеличить численность военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые могут быть направлены для прохождения военной службы в многонациональных органах военного управления за рубежом с 26 до 35 человек.

Как сообщал УНН, ранее сегодня правительство одобрило законопроект о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создания соответствующего Межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ.