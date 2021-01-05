В КСУ сделали заявление относительно указа Зеленского: выразили обеспокоенность и напомнили о Конституции

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня, 5 января, состоялось собрание судей Конституционного Суда, в результате которого было принято заявление по ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Судьи Конституционного Суда Украины обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020", - говорится в заявлении.

В своем Заявлении судьи КСУ обращают внимание на то, что Конституция Украины устанавливает основания и порядок освобождения судьи КСУ.

"Собрание судей Конституционного Суда Украины обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", - подытожили в КСУ.

Напомним, представительница Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря заявила, что Конституционный Суд Украину 5 января планирует собраться на собрание для рассмотрения вопроса относительно указа Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи, председателя КСУ Александра Тупицкого.

Добавим, что по информации ОПУ, после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий был отстранен от должности и выполнения обязанностей сроком на два месяца, судья не имеет полномочий на созыв специального заседания Конституционного Суда.

Ранее в КСУ заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий издав указ №607/2020 от 29 декабря 2020 года "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины". Глава государства обязан немедленно отменить свой указ, а судья Александр Тупицкий - продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Ранее Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.