ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 5 января. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 5 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 4 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.