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В Иране обещают за две недели "урегулировать" дело с жертвами катастрофы МАУ

В Иране обещают за две недели "урегулировать" дело с жертвами катастрофы МАУ

Голамхоссейн Эсмаили

КИЕВ. 5 января. УНН. Дело о жертвах авиакатастрофы украинского самолета завершено и будет урегулировано до 19 января. Об этом заявил представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили, передает УНН со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

По словам Эсмаили, были проведены соответствующие исследования и созданы различные рабочие группы. По его словам, поскольку Ирану необходимо было декодировать "черный ящик", он был проанализирован за пределами Ирана и в присутствии представителя Ирана.

Эсмаили отметил, что "граждане, пострадавшие в результате действий США, могут подать жалобу в иранские суды", вспоминает агентство.

Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно, что накануне Нового года Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы пассажирского самолета МАУ под Тегераном.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января прошлого года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: УНН
Теги: Украина, МАУ, Ирак
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