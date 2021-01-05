Кабмин выделил средства на финансирование мероприятий чествования национальной памяти в 2021 году

КИЕВ. 5 января. УНН. Кабинет министров выделил средства из спецфонда для проведения мероприятий по празднованию памятных и исторических дат, а также юбилеев Леси Украинки, Василия Стефаника и Григория Сковороды. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает УНН.

"Мероприятия чествования национальной памяти. На внеочередном заседании Кабмина был принят проект Постановления "О внесении изменения в пункт 16 приложения к постановлению Кабинета Министров Украины от 11 октября 2016 года № 710", в котором предусмотрено использование средств спецфонда госбюджета, полученных как гранты, международная техническая помощь, благотворительные взносы, собственные доходы национальных учреждений культуры для проведения мероприятий по празднованию памятных и исторических дат, юбилеев предприятий, учреждений и организаций, а также юбилеев и чествования памяти выдающихся личностей и других событий", - написал Василий Мокан.

Он отметил, что также предполагается выделение государственного финансирования для таких мероприятий:

- празднование 150-летия со дня рождения Леси Украинси (будет отмечаться в феврале 2021-го);

- 150-летие со дня рождения Василия Стефаника (будет отмечаться в мае 2021-го);

- 300-летие со дня рождения Григория Сковороды (будет отмечаться в декабре 2022-го).

"Кроме того, правительство приняло проект распоряжения "Об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 300-летия со дня рождения Григория Сковороды", которым предусматривается создание соответствующего оргкомитета и его должностного состава во главе с вице-премьер- министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины", - добавил Мокан.

Напомним, в Верховной Раде напомнили, которые памятные даты и юбилеи будут отмечать в 2021 году.