За неделю зафиксировано более 15 кибератак на сайты НАБУ и Госспецсвязи

КИЕВ. 5 января. УНН. С 30 декабря по 5 января система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 16 DDoS-атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 76 328 атак различных видов, что на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%). Также зафиксировано и заблокировано 16 DDoS-атак, в частности на вебресурсы НАБУ и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5 055 047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3133 киберинцидента, что на 5% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (99%).

Напомним, более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти Украины происходит со стороны Российской Федерации.