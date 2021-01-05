Дело Стерненка: суд приобщил два тома результатов экспертиз

КИЕВ. 5 января. УНН. Прокуратура передала суду два тома экспертиз по делу касательно одесского активиста Сергея Стерненка. Об этом он сам написал у себя в Facebook по итогам судебного заседания, передает УНН.

“Завершилось очередное заседание по делу о моей необходимой обороне. В начале суд привлек для жены напавшего на меня переводчика с украинского языка на русский. После того прокурор передал суду 4 и 5 тома дела”, — написал активист.

По его словам, среди “доказательств” прокуратуры “есть несколько экспертиз, которые не имеют никакого процессуального значения”.

“Затем прокурор предоставил сфабрикованные Киевским бюро СМЭ выводы, в которых утверждается, что якобы нападавший Кузнецов получил ранения на месте, где умер, а не там, где напал на меня. При этом „эксперты“ ссылаются на то, что по маршруту не была обнаружена мою кровь и кровь Кузнецова. Но осмотры места происшествия проводились вообще не по маршруту нашего движения, а в другом месте... Еще „эксперты“ утверждают, что я мог сам себе специально порезать руку после того, как получил еще другие ранения руки от нападавших”, — сообщил Стерненко.

Он также сообщил, что прокурор зачитал заключение психологической экспертизы, которую проводил эксперт по запросу адвоката защиты.

“Следующее заседание должно состояться 29.01 в 12:45. В то же время апелляционный суд еще не назначает дату рассмотрения нашей жалобы относительно моего домашнего ареста, хотя прошло уже более 10 дней после ее подачи”, — добавил он.

Напомним, 18 декабря Приморский районный суд Одессы снова отправил под ночной домашний арест одесского активиста Сергея Стерненка, который является подозреваемым по делу касательно умышленного убийства и незаконного ношения холодного оружия.

Отметим, что первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство касательно нападения на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападающими и определенными правоохранителями.