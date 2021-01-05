У Зеленского объяснили присутствие детей в новогоднем обращении Президента

КИЕВ. 5 января. УНН. Съемки с детьми новогоднего обращения Президента Владимира Украины Владимира Зеленского проходили с письменного разрешения их родителей, участие детей продиктовано логикой самого поздравления. Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии УНН.

"Съемки новогоднего поздравления Президента состоялись только 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед Мариинским. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления - именно к детям, будущему нашей страны, обращается Президент Украины", - сказал Подоляк.

По его словам, именно дети формулируют свои мечты и желания, которые взрослые должны постараться реализовать в будущем.

"Дети в сопровождении родителей были приглашены только на определенный таймслот 27 декабря, на тот период съемок, где, собственно, маленькие граждане и появляются в кадре. Съемки с детьми продолжались в среднем несколько часов. Естественно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей", - отметил советник главы ОП.

Также он заверил, что ни от одного из родителей не было получено претензий в адрес съемочной группы, к тому же у всех остались "прекрасные впечатления и положительные эмоции после съемок".

"Отдельно подчеркну, что с агентством Lot съемочная группа не сотрудничала. Что за объявление тиражируется в социальных сетях, реально ли оно и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать сложно. Но похоже, что это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может", - добавил чиновник.

Отметим, что ранее некоторые СМИ сообщили, что детей, задействованных в массовке новогоднего поздравления Президента, приглашало через кастинги агентство Lot, а съемки продолжались с 18:00 до 3:00 ночи, за 9 часов работы детям якобы заплатили по 500 грн.

Как сообщал УНН, новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского видели 70% граждан, из них 43% оценили его положительно.