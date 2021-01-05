Подаренную Лаврову икону из Луганска Босния вернет, но не Украине

КИЕВ. 5 января. УНН. Глава Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обещает вернуть икону из Луганска, которую он передал главе российского министерства иностранных дел Сергею Лаврову, тем, кто ее ему передал. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает УНН со ссылкой на Dnevni avaz.

На просьбу прокомментировать дело он сказал, что в Федерации Боснии и Герцеговины была "сфабрикована фальшивая история", и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не искала эту икону. Вы придумали историю, посол Украины сказал, что она основана на сообщениях СМИ, следовательно, на вашей лжи. На основании этого вы устроили роман... Я позвоню людям, подарившим мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - сказал Додик.

Напомним, ранее офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине о том, каким образом она оказалась на территории другого государства и как попала к политику.

В свою очередь Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз.

Как сообщал УНН, в декабре посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал БиГ.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело о том, как украинская золота икона прибыла в страну.