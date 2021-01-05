ЦИК сделала шаг к проведению местных выборов на Донбассе 28 марта

КИЕВ. 5 января. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года на отдельных территориях этих областей. Об этом сообщает пресс-службу ЦИК, передает УНН.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 года выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных общинах этих областей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ЦИК, в перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Так, в прошлом году Комиссия на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни.

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Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных общинах не было проведено.

"В связи с этим Комиссия отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 года не позднее 17 января 2021 года", - отмечают в ЦИК.

Напомним, в августе 2020 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. В ЦИК отметили, что выборы могут состояться с изменением ситуации безопасности.

Как сообщал УНН, в конце прошлого года украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбасса". При условии выполнения упомянутого плана, считают в украинской делегации, возможно провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса в марте 2021 года.