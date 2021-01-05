Украина получит грант на 200 млн иен от Японии

КИЕВ. 5 января. УНН. Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник принял проект распоряжения о заключении Соглашения между правительствами Украины и Японии о предоставлении гранта на закупку специального оборудования для медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает УНН.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабинет министров принял проект распоряжения о заключении Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Японии о предоставлении Кабмину гранта непроектного типа на закупку специального оборудования для медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины", - написал Мокан.

По его словам, в документе предусмотрено предоставление нашей стране гранта на сумму 200 миллионов японских иен (около 55 млн. гривен) на приобретение спецоборудования для медучреждений Госпогранслужбы.

Напомним, ранее сегодня Кабинет министров поддержал решение выделить из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий масштабного землетрясения.