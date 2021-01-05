В Совете украинцев Крыма попросили Минреинтеграции предоставить финансирование семье заключенного Приходько

КИЕВ. 5 января. УНН. Краевой Совет Украинцев Крыма направил письмо к руководству Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи незаконно заключенному в России крымчанину Олегу Приходько и его семье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook КСУК.

"Краевой Совет Украинцев Крыма (далее КСУК) направил письмо к руководству Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи незаконно заключенному в России крымчанину Олегу Приходько и его семье, которая живет на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно было рассмотрение на одном из заседаний "Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту" вопроса об оказании помощи украинцу Олегу Приходько. Но по непонятным причинам вопрос до сих пор не решен должным образом.

"Мы обращаем, в очередной раз, внимание государственных учреждений на нарушение прав и свобод украинцев во временно оккупированном Крыму. Мы не должны замалчивать те факты, те преступления, которые совершает страна-агрессор. Необходимо осуществлять эффективную государственную политику по защите прав украинцев в Крыму на международном уровне. Мы должны быстро реагировать и осуществлять реальные меры без популистских слов обеспокоенности. Действие - это наше самое эффективное оружие в защите", - сказал представитель Краевого Совета Украинцев Крыма Андрей Щекун.

Напомним, в Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Приходько.