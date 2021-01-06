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В Украине хотят обновить Гражданский кодекс

В Украине хотят обновить Гражданский кодекс

КИЕВ. 6 января. УНН. Гражданский кодекс Украины планируют обновить, вскоре в парламенте начнется работа по подготовке соответствующего законопроекта. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, пригласив специалистов обсудить концепцию обновления Гражданского кодекса, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ВР.

"Принятый еще в далеком 2003 году Гражданский кодекс Украины не отвечает современным тенденциям. Поэтому мы начали работу с рекодификации гражданского законодательства", - отметил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Поэтому он приглашает специалистов к обсуждению проекта концепции обновления Гражданского кодекса Украины.

"Документ подготовлен ведущими учеными-цивилистами и уже вскоре станет предметом обсуждения Рабочей группы Верховной Рады по подготовке законопроекта по обновлению гражданского законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Сама же концепция обновленного Гражданского кодекса занимает 128 страниц, к ее обсуждению могут присоединиться все желающие.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в законодательство о создании военно-гражданских администраций.

Источник: УНН
Теги: ВР, кодекс

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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