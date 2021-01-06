Украина скоро подпишет новые договоры относительно вакцины от COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 6 января. УНН. В ближайшее время Украина подпишет новые договора с компаниями, которые будут поставлять вакцины от коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я не имею права до подписания договоров разглашать, с какими компаниями и на какой стадии подписания мы находимся. Но могу сказать, что в ближайшее время у нас будут подписаны другие договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины в Украину", - сказал Степанов.

Напомним, Украина осуществила одну из первых закупок вакцины против COVID-19 - на 964 млн грн.

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет об 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тыс. человек.