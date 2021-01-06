Дело рекордной взятки для НАБУ и САП: суд продлил обязанности двум подозреваемым

КИЕВ. 6 января. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил обязанности, возложенные на экс-первого заместителя начальника Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко и бывшую руководительницу организационного департамента Государственной фискальной службы Елену Мазурову, подозреваемых по делу о передаче руководителям антикоррупционных органов взятки в размере 5 млн долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

“Во вторник, 5 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда продолжила срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-первого заместителя начальника Государственной налоговой службы в Киеве и бывшую руководительницу организационного департамента Государственной фискальной службы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственная судья не удовлетворила ходатайство защиты об изменении подозреваемому меры пресечения.

Ранее Высший антикоррупционный суд также не сбавил размер залога экс-руководительнице департамента ГФС.

Так, подозреваемые обязаны: прибывать к следователю, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурора и суда по первому вызову; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда. Бывший первый заместитель начальника Государственной налоговой службы в Киеве обязан тоже не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда.

Сообщается, что срок действия постановления — до 12 февраля 2021 года включительно.

Напомним, экс-министру экологии Николай Злочевский сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

Как сообщалось, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили “на горячем” трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. США неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национальное бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.



Напомним, завершено расследование попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов.



Также суд обязал Венедиктову забрать у НАБУ и САП дело Злочевского о рекордной взятке.