В Киеве появится мемориал жертвам трагедии PS752: каким он будет

КИЕВ. 6 января. УНН. В Киеве состоялась презентация лучшего эскизного проекта мемориала памяти погибшим рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном в январе 2020 года, передает корреспондент УНН.

Так, по итогам конкурса на лучший эскизный проект мемориальной композиции, посвященной памяти погибшим в небе над Тегераном победил проект Киевского ландшафтного бюро Topiar.

"Мемориал состоит из нескольких элементов - малых архитектурных форм. Он не сконцентрирован в одном месте, а легко расплывается по всему скверу. Невооруженным глазом можно увидеть некое сочетание - но если вы знаете, почему вы сюда пришли, то вы увидите силуэт самолета", - пояснила на пресс-конференции в среду Анастасия Бардонова, которая выступала главным дизайнером проекта.

По ее словам, согласно проекту, металлический мост со стеклянной оградой своей формой повторяет крыло самолета, в то время как второе крыло самолета скрытое под землей, оно "только немножко просвечивается сквозь зелень... плитами, на которых будет создана зона отдыха, под кронами существующих деревьев".

"Основным элементом мемориала является киль - это хвостовая часть самолета, направленная вверх, с номером рейса. Именно это наверняка и станет основным местом, где люди смогут прийти и почтить память погибших. Там может быть установлено место для установки лампадок, цветов и т.д. Важным элементом сквера есть 9 металлических щитов, которые находятся в глубине парка - символизирующие девять членов экипажа", - сказала она.

Мемориальное пространство будет установлено в Днепровском районе Киева на территории парка Вербовая роща. Результат архитекторы ожидают получить к концу текущего года.

По словам президента компании "Международные авиалинии Украины" Евгения Дыхне, МАУ намерена как можно скорее подписать договор с архитектурным бюро и принять все необходимые меры, "чтобы весной начать озеленение".

Как сообщал УНН, "Международные авиалинии Украины" 5 января провели закрытую презентацию фильма об авиакатастрофе пассажирского самолета рейса PS752 над Тегераном к годовщине трагедии.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.