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Кулеба резко отреагировал на невозврат Украине похищенной иконы из Луганска

Кулеба резко отреагировал на невозврат Украине похищенной иконы из Луганска

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик продолжает врать и Украина в дальнейшем будет требовать возвращения иконы из Луганска. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших товарищей. Украина и сейчас требует возвращения иконы", - написал Кулеба.

Напомним, глава Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обещает вернуть икону из Луганска, которую он передал главе российского министерства иностранных дел Сергею Лаврову, тем, кто ему передал.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, МИД РФ, Босния и Герцеговина, Сербия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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