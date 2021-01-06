Кулеба резко отреагировал на невозврат Украине похищенной иконы из Луганска
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 6 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик продолжает врать и Украина в дальнейшем будет требовать возвращения иконы из Луганска. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших товарищей. Украина и сейчас требует возвращения иконы", - написал Кулеба.
Напомним, глава Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обещает вернуть икону из Луганска, которую он передал главе российского министерства иностранных дел Сергею Лаврову, тем, кто ему передал.
Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина в дальнейшем требует возвращения иконы.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021
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