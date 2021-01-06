СБУ открывает советские архивы о спецоперациях КГБ против "националистических колядников"

КИЕВ. 6 января. УНН. Служба безопасности Украины открывает советские архивы касательно секретных доносов о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами" новогодних колядок, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

"Сегодня украинцы могут свободно праздновать Рождество, приветствовать колядками родных и соседей. Но еще менее полвека назад советская власть развернула целую карательную операцию против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы", - отмечают в СБУ.

Так, по данным спецслужбы, одна из таких репрессивных историй началась в начале 1972 года, и в тайных сообщениях руководству КГБ фигурировала как операция "Блок".

Сообщается, что вечером в одной из квартир вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие украинские творцы. Они ходили поздравлять друзей, среди которых было немало выдающихся украинцев.

А уже 13 января 1972 года КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Шелесту об официальном начале операции.

Начались обыски и задержания в Киеве и Львове. Среди арестованных по делу "Блок" были Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, внучка Ивана Франко Зиновия, Иван Светлычный и другие.

"Репрессии продолжались и позже. В начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины Щербицкого было направлено секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок". Советская власть применила уже отточенные методы давления - прослушивание телефонных разговоров, слежка, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. Однако несмотря на это, многие люди все равно сохраняли верность традициям", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Украине по случаю Дня памяти жертв политических репрессий опубликовали коллекцию документов о судьбах "расстрелянного возрождения", которая показывает, как скрывалась правда.