Украина выдала Турции двоих "гюленистов"

КИЕВ. 6 января. УНН. Из Украины в Турцию были доставлены два активных члена организации Фетхуллахи Гюлена - Салиха Фидана и Самета Гюре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Турции.

"Людей на имя Салих Фидан и Самет Гюре поймали при незаконной попытке побега из Украины в Польшу. Главным управлением полиции по противодействию контрабанде и борьбе с организованной преступностью с распиской после переговоров с украинской властью Фидан (и Гюре - ред.) были доставлены в Турцию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно решению Первого суда по особо тяжким делам города Анкары, оба члены "террористической организации Гюлена" были объявлены в международный розыск.

Напомним, сотрудники Турецкой национальной контрразведывательной организации доставили 15 июля из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETО Фетхуллахи Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году.

Кутбеттина Гюлена, который находился в заключении с октября 2016 года, обвинили в членстве в вооруженной террористической группировке. Он, однако, отвергает все обвинения и настаивает на своем увольнении.

Его брат Фетхуллах, проживающий в США и имеет оппозиционные взгляды относительно действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, также отрицает свою причастность к организации попытки переворота. Правительство Эрдогана, однако, требует экстрадиции Фетхуллахи Гюлена из США, а также преследует всех, кто имеет по крайней мере потенциальную связь с движением Гюлена.