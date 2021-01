Тринадцать стран призвали ЕС поддержать усилия Украины и еще 5 стран получить доступ к вакцинам

КИЕВ. 6 января. УНН. Тринадцать членов ЕС призвали Еврокомиссию обеспечить помощь странам "Восточного партнерства" - Украине, Молдове, Грузии, Армении, Азербайджану и Беларуси в получении вакцины от COVID-19. Об этом говорится в письме, опубликованном журналистом "Радио Свобода" Рикардом Йозвяком, передает УНН.

"На недавнем заседании Европейского совета лидеры ЕС обсудили и договорились о дальнейшем совместном руководстве международными мерами реагирования на пандемию в глобальном масштабе и о помощи другим странам, не входящим в ЕС, путем предоставления приемлемого по цене и справедливого доступа к вакцине COVID-19 для всех", - говорится в заявлении.

В данном контексте министры отметили, что решительно поддерживают усилия и инициативы государств-членов Европейской комиссии поделиться вакциной из выделенных контрактов с ближайшими соседями ЕС, такими как страны Западных Балкан.

"Мы считаем, что ЕС должен выйти за рамки текущих инициатив и предоставить аналогичное внимание и поддержку другим соседям ЕС - странам "Восточного партнерства" ЕС - если они того пожелают. Мы считаем, что наши границы не будут безопасными, если мы не расширим поддержку на наших непосредственных соседей. Наши восточные партнеры неоднократно высказывали свою благодарность за помощь ЕС в связи с COVID-19 и просили облегчить доступ к вакцине.... в контексте предстоящего саммита "Восточного партнерства" (запланированного на первую половину 2021 года) нам необходимо направить четкий и слаженный сигнал о стратегических ценностях "Восточного партнерства". Одним из важных элементов такого послания было бы облегчение обмена вакцинами/доступа к поддержке для нашего "Восточного партнерства", - говорится в заявлении.

Письмо адресовано еврокомиссару по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания Стелле Кириакидес, Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепу Боррелю и еврокомиссару по соседству и расширению Оливеру Вархели.

Документ подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словаки и Швеции.

Напомним, не так давно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран "Группы Семи" (G7) и Европейского Союза, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и планы на следующий год, а также вопрос закупки вакцины против COVID-19.

"Украине нужен доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно скорее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска", - заявил премьер европейским партнерам.

