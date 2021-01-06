В США поздравили ПЦУ со второй годовщиной получения Томоса об автокефалии

КИЕВ. 6 января. УНН. Соединенные Штаты поздравляют Православную Церковь Украины со второй годовщиной получения Томоса об автокефалии и подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенной, независимой Украины. Об этом в видеообращении сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает УНН.

"Поздравляем Православную церковь Украины со второй годовщиной получения Томоса об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея I. Получение Томоса стало историческим достижением в то время, когда украинцы определяют свое собственное будущее. В течение последних двух лет церкви в Украине и за ее пределами продолжали признавать Православную Церковь Украины автокефальной церковью под руководством Митрополита Епифания. Религиозная свобода - это общее право человека, которое мы поддерживаем в Украине и во всем мире", - сказала Квин.

По ее словам, все члены религиозных групп должны иметь возможность исповедовать свою религию согласно их убеждениям и без внешнего вмешательства.

"Во вторую годовщину этого исторического события Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенной, независимой Украины и выражают искренние поздравления Митрополиту Епифанию и всем членам Православной Церкви Украины", - отметила дипломат.

Напомним, украинские дипломаты накануне отправились в Стамбул для участия в праздничных литургиях, которые будут служиться Вселенским Патриархом Варфоломеем сегодня - в канун годовщины предоставления Томоса Православной Церкви Украины.



Как сообщал УНН, Томос об автокефалии главе поместной православной церкви в Украине был вручен в Константинополе 6 января 2019 года.



