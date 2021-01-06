В ВСУ объяснили, как правильно называть оккупированные территории Донбасса

КИЕВ. 6 января. УНН. Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины указало на ложную терминологию, которая часто используется при упоминании временно оккупированных Россией территорий Донбасса. Об этом говорится в заметке Страткома в Facebook, передает УНН.

"В СМИ и социальных сетях довольно часто используют термины "территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР", "Юго-восток Украины" и "Восток Украины", которые являются ложными в соответствии с законами Украины. В то же время верно говорить "временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях", "оккупирована часть Донбасса", - отметили в управлении.

Так, подчеркивают в Страткоме, неправильное определение того или иного региона Украины приводит к ряду проблем, среди которых подмена понятий, затуманивание сознания, противопоставление и создание стереотипов.

"Восток Украины" в противовес "большой Украине" - таким термином Россия и пророссийские медиа отделяют население временно оккупированных территорий от украинцев, проживающих под легитимным правительством, а затем создают напряжение в обществе и враждебное отношение между гражданами. Таким образом, используя термин "Восток Украины" и "Юго-восток Украины", расширяют географию конфликта, ведь в географическом восприятии Восток - это и Харьковская область, а Юго-восток часто в сознании охватывает и Запорожскую область, в то время как под оккупацией находятся отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - отмечают в ВСУ.

Кроме того, отмечается, что "так называемые ДНР/ЛНР" - это термин, при употребление которого фактически подтверждается существование отдельных "самопровозглашенных" республик, признание которых добивается Россия, в то время, как это образованные Россией квазигосударства и признанные законодательством террористические организации.

Неправильное использование данного термина создает представление об особом характере и обособленности этих территорий, что дает им основания претендовать на специальный статус, отличный от остальных регионов Украины, указывают в управлении.

"Использование единой терминологии, которая соответствует реальности, законам и международному гуманитарному праву, будет способствовать созданию новых механизмов для противодействия информационным угрозам и формированию нарратива, исключать из себя российские пропагандистские штампы", - отмечает команда Страткома.

Напомним, ранее в Минреинтеграции объяснили, что временно оккупированная территория АР Крым не является "аннексированной" , использование такой формулировки добивается именно Российская Федерация.



