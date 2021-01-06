Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,40 -0,0282  EUR: 34,85 -0,0929 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Изменение админтерустройства: в ВР рассказали о динамике реорганизации в областях
Изменение админтерустройства: в ВР рассказали о динамике реорганизации в областях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3750

Украина отреагировала на прекращение "катарского конфликта"

Украина отреагировала на прекращение "катарского конфликта"

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина приветствует решение саммита Совета сотрудничества арабских государств Залива нормализовать отношения между Катаром, Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом, а также настроена развивать отношения со всеми странами Залива. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Поздравляю решения саммита Совета сотрудничества арабских государств Залива нормализовать отношения между Катаром, Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом. Важная веха для мира и безопасности региона. Украина настроена развивать отношения со всеми странами Залива на основе взаимоуважения", - написал министр.

Напомним, накануне участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в составе Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии подписали в саудовском городе Эль-Уля соглашение о прекращении дипломатического кризиса с Катаром.

Соглашение, анонсированное 4 января главой МИД Кувейта шейхом Ахмедом Насер ас-Сабахом, нацеленное на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.

На саммите присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, который принимал участие в переговорах по достижению договоренностей о нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими странами, а также глава МИД Египта Самех Шукри. Египет дал принципиальное согласие на возобновление воздушного сообщения с Катаром.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.