В Минздраве отчитались о стоимости вакцин от коронавируса

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина закупает вакцины от коронавируса по цене, определенной в большинстве стран. Одна доза у компании "Синовак" стоит 504 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что первый договор Украина подписала с компанией "Синовак", которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 грн. Также министр отметил, что стоимость вакцин других производителей пока Минздрав не имеет права озвучивать из-за жестких контрактных правил неразглашения информации.

"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир", - уточнил Степанов.

"Уже достигнуты договоренности с глобальной инициативой COVAX и есть подтверждение о поставке в Украину 8 млн доз вакцин против COVID-19 в конце I - начале II квартала 2021 года. Вопрос получения вакцин против COVID-19 находится на постоянном контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Максимально интегрировано и привлечено к этим переговорам Министерство иностранных дел на своем уровне, которое использует все возможные дипломатические каналы", - добавил Степанов.

Напомним, из-за сообщений главы государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова в ближайшее время Минздрав планирует сменить компанию, которая в Украине будет заниматься закупкой вакцин от коронавируса.



