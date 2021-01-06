Восьмилетний максимум: международные резервы Украины в 2020 году выросли до 29,1 млрд долларов

КИЕВ. 6 января. УНН. По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,133 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает УНН.

"По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,133 млрд долл. (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет (последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в сентябре 2012 года)...", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что увеличить международные резервы в целом на 3,8 млрд долларов в кризисный год удалось за счет последовательной политики на валютном рынке.

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По информации банка, в декабре 2020 года международные резервы Украины выросли почти на 3 млрд долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - резюмировали в НБУ.

Как сообщал УНН, международные резервы в ноябре сократились на менее 5 млн долларов.