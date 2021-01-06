Россия подсчитала своих "переселенцев" в Крым за шесть лет оккупации

КИЕВ. 6 января. УНН. С 2014 года во временно оккупированный Крым незаконно переехали 205 559 россиян, из них 117 114 - в Крым и 88 445 - в Севастополь. Об этом сообщили в подконтрольном оккупационной власти так называемом "Управлении федеральной службы государственной статистики в Крыму и Севастополе", передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, по данным ведомства, в рамках "межрегионального движения населения" с января по ноябрь 2020 года в Крым переехали 20 763 человек, а с января по октябрь - 12 374 человека в Севастополь.

В "Крымской правозащитной группе" отметили, что с точки зрения российских властей, "межрегиональным движением населения" является не только перемещение жителей России на полуостров, но и перемещения севастопольцев в Крым и обратно. Кроме этого, в это число входят и жители Крыма, которые сначала уехали, а потом вернулись.

"Поэтому цифру 205 559 следует рассматривать как максимально возможное количество жителей России, въехавших в Крым из России после начала оккупации, и которые зарегистрировали свое место жительства в Крыму. Эта цифра не отражает всей картины перемещения граждан России в Крым, так как не включает военный контингент ВС России и россиян, командированных на оккупированную территорию. Таким образом, общее количество перемещенных в Крым россиян значительно больше", - считают правозащитники.

Напомним, ранее прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила, что с начала оккупации Россия для колонизации Крыма переселили на остров от 172 до 500 тыс. россиян.

В свою очередь, по данным Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, в Украине зарегистрировано более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.