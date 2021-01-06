Зеленский поручил СБУ заняться "контрабандной вакциной для чиновников"

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой... За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - написал Президент.

Он напомнил, что у государства есть четкий план вакцинации - сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом.

Напомним, ранее сегодня Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министерствам здравоохранения и внутренних дел поручено проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от COVID-19 препаратами неизвестного происхождения.

Отметим, в СМИ сегодня появилась информация о том, что перед Новым годом чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer.

В Киеве после этого вроде началась подпольная VIP-вакцинация от COVID-19 чиновников и бизнесменов. Цена дозы, по сообщениям - до 3000 евро.