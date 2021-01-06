ООС: зафиксировано три обстрела со стороны боевиков

КИЕВ. 6 января. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад, наблюдалась тишина. Только вблизи двух населенных пунктов было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В полдень, враждебную огневую активность российско-оккупационных войск была замечена и вблизи Опытного. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Как отметили в пресс-центре, о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 5 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.