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В МИД поблагодарили 13 государств, призвавших Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами

В МИД поблагодарили 13 государств, призвавших Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина поблагодарила 13 государств, которые обратились к руководству Европейской комиссии с призывом помочь странам Восточного партнерства, в частности Украине, в доступе к вакцинам против коронавируса. Благодарность в Twitter выразило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

"Мы благодарны за вашу солидарность! Мы все в этом вместе", - написали дипломаты, говоря о борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее сегодня главы МИД 13 стран призвали к упрощению механизма предоставления вакцин странам Восточного партнерства.

Документ подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словаки и Швеции.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, вакцина, Коронавирус
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