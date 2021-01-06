Новости: Политика
6 января 2021, 18:13 • Саша Картер • 4905
В МИД поблагодарили 13 государств, призвавших Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами
КИЕВ. 6 января. УНН. Украина поблагодарила 13 государств, которые обратились к руководству Европейской комиссии с призывом помочь странам Восточного партнерства, в частности Украине, в доступе к вакцинам против коронавируса. Благодарность в Twitter выразило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
"Мы благодарны за вашу солидарность! Мы все в этом вместе", - написали дипломаты, говоря о борьбе с COVID-19.
Напомним, ранее сегодня главы МИД 13 стран призвали к упрощению механизма предоставления вакцин странам Восточного партнерства.
Документ подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словаки и Швеции.
Источник: УНН
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