Вспомнил об ароматной кутье и безопасных колядках: как Зеленский украинцев с Рождеством поздравил

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни праздник Рождества Христова пожелав веселых, теплых, вкусных, а главное - здоровых праздников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести Сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе", - сказал Зеленский.

По его словам, рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят.

"Пусть они наполнят наши сердца, особенно теперь - когда завершается год, полный тяжелых испытаний. Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины", - отметил Зеленский.

Он пожелал, чтобы с Рождеством в каждую семью пришла согласие, в каждый дом - достаток, а на украинскую землю - тысячелетние мир и процветание.

"Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное - здоровых Рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его!" - подчеркнул Президент.

Добавим, что в Telegram-канале Зеленского тоже появилось видео с поздравлениями. В нем Президент подчеркнул, что в этом году Рождество особое и отметил, что традиционные колядки должны стать еще и безопасными.

"Давайте помнить, что важным принципом христианства есть забота и попечение о ближних, поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными для вас и для вашего окружения", - подчеркнул Зеленский.

Он также пожелал всем крепкого здоровья, чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех 12 блюд на столе.

Напомним, на Рождество охрану порядка будут обеспечивать более 26,5 тыс. правоохранителей.