Оккупанты вырубают лес в Крыму на Ай-Петри якобы для строительства "газопровода" - активисты

КИЕВ. 6 января. УНН. В заповедной зоне Ай-Петри на территории временно оккупированного Крыма под видом строительства "газопровода" вырубают лес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию реинтеграции Крыма.

"В первые дни 2021 года жители Крыма стали жаловаться на уселинную варварскую вырубку лесов в заповедной зоне плато Ай-Петри. В ответ оккупанты стали распространять прошлогодний пресс-релиз, где заявлялось, что "в горах строится новый газопровод Ялта-Форос-Севастополь, который решит все проблемы с газоснабжением Южного берега Крыма". При этом оккупанты цинично хвастаются тем, что преодолели трудности с доставкой в горы тяжелой техники для уничтожения нетронутой природы. Удивительным образом проект "строительства" и масштабная варварская вырубка стартовали после того, как крымские заповедники "передали в прямое федеральное управление Москве", а "российской власти" позволили приватизировать земли заповедников", - говорится в сообщении.

Сказано, что это более вероятно строительство не газопровода, а жилья для "путинской невыездной элиты". При этом и вариант реального строительства газопровода тоже является негативным, поскольку существуют риски для хрупкой экосистемы крымских заповедников.

"В рамках проекта уже уничтожены сотни реликтовых деревьев, экологии полуострова нанесен сложно восполнимый ущерб, который имеет существенное материальное измерение. Интересно, что до недавнего времени курировал строительство данного "газопровода" ныне задержанный за государственную измену бывший крымский высокопоставленный милиционер Николай Федорян, которому украинская власть сейчас может поставить прямые вопросы об уничтожении оккупантами природы на Ай-Петри и дополнительно предъявить персональный иск о компенсации нанесению под его руководством колоссального ущерба", - отметили в организации.

Напомним, из-за засухи в 2020 году в Джанкойском районе пострадали посевы горчицы, льна, проса и подсолнечника.