Не во время: мэр Черкасс посоветовал правительству определиться с условиями локдауна

КИЕВ. 6 января. УНН. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что для введения жесткого локдауна не время, поскольку происходит снижение количества больных, и при этом правительству нужно определиться с условиями работы супермаркетов и тем, какие товары будут продаваться. Об этом он сказал мэр города Черкассы на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сейчас у нас впереди выходные. После выходных правительство планирует у нас, фактически (или выходные) ввести жесткий локдаун. Мне кажется, им нужно в первую очередь определиться - какие товары будут продаваться, не будут продаваться. Какие супермаркеты будут работать. Какие не будут работать. Потому что опять получается, что органы местного самоуправления должны на себя брать. Понятно, что как решать. Я вам скажу так - на фоне снижения количества больных, такого, которое происходит сейчас, я считаю, что введение жесткого локдауна - оно не актуально. Потому что действительно мы видели пик больных перед новым годом, сейчас мы видим спад", - сказал Анатолий Бондаренко.

Он отметил, что жизнь в Черкассах идет своим путем, в городе нет больших скоплений людей и количество больных постоянно контролируется.

"Понятно, что многие люди болеет бессимптомно. В средней форме тяжести. Многие и в тяжелой... С понедельника будем исключительно заниматься как раз (тем - ред.), что делать, как делать и как действительно жить в этих условиях. С понедельника мы будем работать уже над бюджетом развития города Черкассы", - добавил глава города.

Напомним, в Тернополе отказались усиливать карантинные ограничения с 8 января.

Также напомним, что 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.