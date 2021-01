Атака на Капитолий и борьба с полицией: фото с места событий

Киева. 6 января. УНН. В здание Конгресса Соединенных Штатов Америки сегодня прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые требуют пересмотра итогов президентских выборов. УНН собрал для вас фото и видео с места событий.

Ранее протестующие прорвали оцепление и вошли в одно из зданий комплекса Конгресса. Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие несмертельного действия. В результате столкновений пострадали несколько человек.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Video from the chamber. pic.twitter.com/UKF7MScHKN — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Фотографиями и видео с места событий делятся многие пользователи соцсетей.

The looting of democracy. pic.twitter.com/oqKh2csXVK — Carl Bildt (@carlbildt) January 6, 2021

WASHINGTON: Des militaires de la Garde nationale sont en cours de déploiement au Capitole pour venir en aide aux forces de l’ordre (Maison Blanche). #Capitol pic.twitter.com/QgkcWRbhCy — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 6, 2021

Des manifestants pro-Trump escaladent les parois du Capitole et accrochent un drapeau américain géant #AFP pic.twitter.com/Vm4MZw1VvY — Camille Camdessus (@CCamdessus) January 6, 2021

Supporters of outgoing President Donald Trump breached security cordons and entered the Capitol during the certification session for President-elect Joe Biden.



The US House and Senate were forced into emergency recess and the Capitol building locked down

@saulloeb pic.twitter.com/5bmiS872PX — AFP News Agency (@AFP) January 6, 2021

Репортер The blaze назвал происходящее “революцией”, показав видео с места событий, где протестующие борются с правоохранителями.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Еще один пользователь сообщил о вандализме со стороны захватчиков в офисе спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Nick Fuentes and Baked Alaska vandalizing Pelosi’s office. pic.twitter.com/vjGbUadBEw — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 6, 2021

Известно про многочисленные ранения и выстрел.

Перед этим Пентагон отказался вводить Нацгвардию в Конгресс США. Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. В результате выборщики назвали новым президентом демократа Джо Байдена. Его инаугурация запланирована на 20 января. Действующий президент Дональд Трамп результаты голосования не признает.