Демократы взяли под контроль сенат США, пока республиканцы захватывали Конгресс

КИЕВ. 7 января. УНН. В среду демократы заняли два места в Сенате США по итогам голосования в штате Джорджия, что дало партии контроль над верхней палатой Конгресса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, агентство ссылается на результаты компании, занимающейся экзит-полами, Edison Research. Согласно результатам, гонку за второе место выиграл Джон Оссофф, опередив республиканца и действующего сенатора Дэвида Пердью.

Так, сообщается, что Оссофф набрал 50,3%, а Пердью — 49,7% при подсчете 98% голосов. Это привело к тому, что преимущество Оссоффа превысило границу, необходимую для предотвращения возможного пересчета.

Данные компании совпадают с итогами по данным агентства The Associated Press.

Ранее второй кандидат от демократов, Рафаэль Уорнок, по предварительным данным, одержал победу над действующим сенатором-республиканцем Келли Лофлер.

Победа демократов в штате уравнивает количество мест республиканцев и демократов в Сенате — по 50. В этом случае, решающим в Сенате станет голос вице-президента США, которой станет демократ Камала Харрис.

Отметим, что в то же время в здание Конгресса Соединенных Штатов Америки прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые требуют пересмотра итогов президентских выборов.

Так, выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. В результате выборщики назвали новым президентом демократа Джо Байдена. Его инаугурация запланирована на 20 января. Действующий президент Дональд Трамп результаты голосования не признает.