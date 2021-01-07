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Зеленский осудил беспрецедентное насилие против Конгресса США

Зеленский осудил беспрецедентное насилие против Конгресса США

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 января. УНН. Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, передает УНН.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провело историческую сессию, которая подтвердила волю американского народа", - написал Зеленский.

Напомним, 6 января совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков, устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, из-за чего полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

На событие отреагировали в НАТО и ЕС.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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