"Карантинные" 8 тысяч: ФЛП перечислено уже более 3,6 млрд гривен

КИЕВ. 7 января. УНН. Представителям малого бизнеса уже перечислено 3,64 млрд гривен одноразовой материальной помощи из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В настоящее время около полмиллиона человек получили от государства одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. В общем перечислено 3,64 млрд грн. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наработанные инструменты доказали свою эффективность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тыс. рабочих мест.

"Только последняя программа - компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, ьерабочее время сокращено, охватила почти 160 тыс. работников", - сказал Шмыгаль.

Так, министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что для реализации программы госпомощи был избран портал онлайн-сервисов государственных услуг "Дия", что позволило максимально упростить и автоматизировать процесс подачи заявок на получение помощи. Регистрация для получения выплат и их осуществление происходили дистанционно - без контакта с чиновником.

Она также отметила своевременность запуска портала "Дия", ведь в год пандемии он позволил людям оформить важные государственные услуги дистанционно, без очередей и скоплений, не подвергая опасности свое здоровье.

"Более 20 тыс. родителей смогли получить онлайн государственные услуги при рождении ребенка через портал "Дия", в том числе как составляющие комплексной услуги "эМалыш". Это и помощь при рождении ребенка, и выдача удостоверения родителям многодетных семей и назначение помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях. Это и возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком в возрасте до трех лет "Муниципальная няня", - напомнила руководительница Минсоцполитики.

Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что в 2021 году продолжится и расширится программа доступного кредитования под 5%, 7% или 9%.

"По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривен. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. К июню они освобождаются от уплаты единого социального взноса", - отметил глава правительства.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тыс. ФЛП с 22 декабря.

Добавим, как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8 тыс. гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.