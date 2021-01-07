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В Британии опровергли информацию о "послаблении" санкций против РФ

В Британии опровергли информацию о "послаблении" санкций против РФ

КИЕВ. 7 января. УНН. Великобритания опровергла информацию о "послаблении" санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Великобритании в Украине.

"Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергает недостоверную информацию в некоторых СМИ о якобы "послаблении" санкционного режима против России: Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая лицензия, выданная британским Министерством финансов для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьей 6а решение Совета ЕС № 269/2014, а, следовательно, сохраняет действие аналогичной политики.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания внесла изменение в санкционные ограничения относительно России из-за Крыма.

Отмечалось, что согласно генеральной лицензии, британские суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами.

Напомним, Великобритания ввела санкции в отношении лиц и структур, связанных со строительством моста над Керченским проливом в аннексированном Россией Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Крым, Великобритания
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